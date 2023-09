Azzurro, storie di mare: le telecamere di Rai 1 fanno tappa a Taranto

Dopo uno stop di una settimana, ritorna «Azzurro Storie di mare», il programma condotto da Beppe Convertini. La Città di Taranto e i suoi mitilicoltori saranno protagonisti della sesta e penultima puntata del format in onda domenica 17 settembre alle ore 9.40 su Rai 1.

Un viaggio tra le bellezze del mare della Puglia e, in particolare, della città di Taranto per scoprire in che modo gli abitanti della zona si prodigano per il riscatto dell'intero territorio.