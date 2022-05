Casamassima, agevolazioni sulla Tari per chi dipinge le case d'azzurro

Approvato nell'ultimo consiglio comunale dello scorso 29 aprile il gemellaggio tra la città di Casamassima e il comune di Chefchaouen del Regno del Marocco. Si tratta di un provvedimento che punta a valorizzare l'immagine del "Paese Azzurro", così come spiegato da sindaco Giuseppe Nitti.

Entrando nello specifico, i proprietari, nel centro storico, di immobili già dipinti d'azzurro, o che saranno dipinti di azzurro, usufruiranno di agevolazioni sulla Tari fino all'esenzione completa del tributo. Dal comune, tuttavia, fanno sapere che è necessario verificare con attenzione quali saranno le tonalità di azzurro da utilizzare per poter usufruire del beneficio. Tributo dimezzato, infine, per chi conserverà le facciate in pietra storica. Si tratta di un provvedimento che, oltre a preservare la tradizione, mira a rafforzare l'identità del borgo antico esaltandone le peculiarità.

(foto comune.casamassima.ba.it)