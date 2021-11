Il viaggio di Vespa tra le rovine del Duce, il nuovo libro del giornalista

Esce oggi il nuovo libro di Bruno Vespa “Perché Mussolini rovinò l’Italia (e come Draghi la sta risanando)” Mondadori / Rai Libri (pagine 468, 20 euro). I primi otto capitoli vanno dalla seduzione di Mussolini per opera di Hitler all’arresto del Duce a Villa Savoia. Gli ultimi sei vanno dai retroscena della caduta di Conte ai primi nove mesi di Draghi.

Pubblichiamo il brano - Rachele: “Non andare dal re. Non tornerai” - sulle ore successive...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati