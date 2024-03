Baroni non ha dimenticato il Lecce: «Solo bei ricordi, abbiamo scritto la storia». Le parole del tecnico del Verona. Video

«A Lecce ci sono solo bei ricordi. Ho avuto la fortuna, insieme a squadra, tifosi e società, di scrivere pagine di storia prima da calciatore e poi da allenatore. È una città che mi ha dato tanto e io ho cercato di dare tutto». Marco Baroni, oggi allenatore del Verona e protagonista da calciatore e da allenatore con il Lecce, torna al Via del Mare da avversario. La partita di domenica sarà quella del cuore, per lui. Ha ottenuto una promozione in A e una salvezza prima da calciatore e poi da tecnico, ha scritto il proprio nome nella storia giallorossa. Adesso torna a Lecce da avversario.

Le parole

E avverte i suoi: «Il Lecce ha più certezze di noi, ma noi dovremo essere bravi a rimanere in partita perché è questo l’aspetto più importante e quello che ricordo sempre ai miei ragazzi. So che dobbiamo sempre scendere in campo per vincere, senza fare calcoli».