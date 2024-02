Michele Emiliano apre al terzo mandato da governatore: «Se serve sono disponibile a candidarmi»

Michele Emiliano apre al proprio terzo mandato. «In Regione Puglia il problema del terzo mandato non esiste. Noi non abbiamo limiti di mandato, in teoria il presidente si può ricandidare 100 volte. La questione era di natura politica, sulla opportunità di un terzo mandato. Vedo che sia l'Anci (Associazione nazionale dei comuni, ndr) che la conferenza delle regioni, hanno preso una posizione favorevole al terzo mandato». Così il governatore a Molfetta a margine della conferenza stampa sulla vertenza Network Contacts rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto delle polemiche scatenate dalla bocciatura della proposta sul terzo mandato per i governatori.

L'apertura

«Il problema politico - ha aggiunto Emiliano - non esiste più, c'è solo una questione legata alla opportunità, sia per me sia per la mia coalizione di ricandidare lo stesso presidente ma mi pare presto per parlarne.

Devo dire che se ce ne sarà la necessità, io sono pronto a ricandidarmi per la terza volta. Se viceversa ci sono idee diverse, le discuteremo». Il governatore ha sostenuto che la sua »volontà di lavorare per la Puglia è totale. Non credo che avrei le stesse motivazioni in nessun'altro ruolo questo lo ammetto», ha continuato ricordando che «quando mi hanno offerto di fare il candidato per le elezioni europee ho detto 'non è cosa per mè, con tutto il rispetto per il Parlamento europeo«. »Io - ha concluso Emiliano - sono uno di quelli che ha grande esperienza e motivazione in giornate come quella di oggi in cui si risolvono problemi concreti, parlare di massimi sistemi non è stato mai il mio forte».