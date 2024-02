Terzo mandato per i sindaci, ritirato l'emendamento. Decaro: «Non si tiene conto della volontà dei cittadini»

Sfuma il sogno di Antonio Decaro: la Lega, preso atto del parere negativo sull'emendamento 4.4, per consentire il terzo mandato ai sindaci dei comuni con oltre 15 mila abitanti, l'ha ritirato. Non ci sarà quindi la possibilità per un sindaco di fare tre mandati di fila. Il primo cittadino di Bari, presidente nazionale di Anci, aveva sperato sino alla fine nella possibilità di una prosecuzione del mandato. Opzione che aveva finito per condizionare lo stesso dibattito politico pugliese, tenendo in sospeso la scelta definitiva del candidato al Comune di Bari. Poi la doccia fredda di questa mattina.

Il commento di Decaro

«Sul terzo mandato credo che nessuno si sia fatto un’idea - ha commentato Decaro -.

C'è un balletto tra tutti i partiti dell’arco costituzionale che non tiene conto della volontà dei cittadini di potersi scegliere il proprio sindaco o presidente di Regione». Proprio su quest’ultimo aspetto invece la decisione definitiva ancora non c’è: rimane infatti aperta la possibilità che i presidenti di Regione possano ripresentarsi per la terza volta, caldeggiata anche dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal presidente della Campania Vincenzo De Luca