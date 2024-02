​Comunali a Lecce, Fitto: «Scelta del candidato? Se ne occupano i segretari di partito»

La scelta del candidato sindaco "è un tema di cui si stanno occupando i responsabili di partito. I miei impegni sono tali e tanti e sono convinto che i segretari di partito faranno un buon lavoro". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a Lecce a latere del congresso provincIale di FdI, rispondendo ai giornalisti sullo stallo che perdura nel centro destra per l'individuazione del candidato sindaco alle prossime amministrative di Lecce.

Radicamento sul territorio

"Fratelli d'Italia è tra i pochi partiti che nonostante un' organizzazione snella punta molto al radicamento e questi congressi sono un segnale molto chiaro in quella direzione, sia per selezionare una classe dirigente sui territori, per formarla e per leggere le esigenze specifiche dei singoli territori, e soprattutto per comunicare sempre meglio l'azione che il governo Meloni sta facendo da oltre un anno a questa parte, con i risultati che accompagnano questa azione". Così ha aggiunto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto al congresso provinciale di FdI.