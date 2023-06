Il ministro Raffaele Fitto in masseria da Vespa

«Il governo non darà alle regioni un importo generico affinchè li possano spendere come meglio ritengono» ma pensiamo a «una serie di obiettivi, pochi, con un elenco preciso e un cronoprogramma». Lo afferma il ministro per il Sud, le politiche Ue e il Pnrr Raffaele Fitto intervenendo al forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa, in merito alle critiche del presidente della Regione Puglia Emiliano.