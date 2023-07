Previsioni meteo, il caldo dà una tregua: l'anticiclone delle Azzorre spazza Caronte. Rischio temporali, ecco dove

Il caldo dà una tregua. Da oggi le temperature inizieranno a calare vistosamente anche al Centro e su buona parte del Sud e tra domani e venerdì l'anticiclone delle Azzorre rifarà la sua comparsa sul Mediterraneo rimpiazzando completamente quello africano. Così gli esperti di 3Bmeteo.

Caldo record, arriva la tregua

Il cambio di circolazione sarà sancito dal passaggio di qualche temporale, sostanzialmente nell'arco della giornata di oggi, sulle regioni centro meridionali.

Si tratterà più che altro della coda dell'intenso fronte che sta colpendo le regioni del Nord e che avrà come obiettivo principale l'area balcanica. Qualche temporale potrà essere localmente intenso ma in linea generale non ci aspettiamo fenomeni diffusi e forti. Le zone più esposte saranno quelle comprese tra l'Appennino e l'Adriatico.

Dopo oltre 2 settimane termina l'ondata di #caldo da record al Centro Sud. Nei colori: il rossastro, l'aria sub tropicale in allontanamento; l'azzurrino invece quella più fresca responsabile del ricambio d'aria, massa d'aria trasportata dai venti di Maestrale #meteo pic.twitter.com/KSeut1OAOG — 3B Meteo (@3BMeteo) July 26, 2023

La situazione oggi

Rovesci anche temporaleschi intervallati da schiarite saranno possibili tra la Toscana Interna, l'Umbria e le Marche. Nel pomeriggio atteso qualche temporale anche tra interne laziali e Abruzzo diretto tra il tardo pomeriggio e la sera su Molise, Campania interna e Puglia settentrionale. Tra la sera e la notte fenomeni solo residui e isolati sul Salento. Tra pomeriggio e sera si rinnoverà qualche rovescio o temporale anche forte sul Triveneto, specie tra est Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti forti di maestrale o da Nord spazzeranno un po' tutta l'Italia facendo scendere nettamente sia le temperature massime che quelle minime.

Tra domani e venerdì l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre porterà tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Qualche disturbo potrà aversi solo sulle zone Alpine e Prealpine ma con fenomeni deboli e molto isolati. Le temperature saranno pienamente in linea con il periodo. Il fine settimana

Il week-end ci aspetta nel complesso stabile e soleggiato su gran parte delle nostre regioni con qualche breve acquazzone che potrà verificarsi su Alpi e prealpi centro orientali in locale sconfinamento anche alle alte pianure.Le temperature seppur in aumento oscilleranno tra 28 e 33°C, con punte superiori al Sud ma senza però raggiungere i picchi eccezionali di questi ultimi giorni.