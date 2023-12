​Il turismo promosso dai disabili: il premio a "Casematte - Il 32 aprile"

La cooperativa sociale Isac Pro e la cooperativa Stream di Taranto hanno vinto il Premio Bica 2023 alla Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo. La cerimonia di premiazione si è svolta a Ravenna.

Il progetto destinatario del premio è "Casematte Il 32 aprile", attraverso cui una guida turistica e ragazzi con disabilità intellettiva propongono itinerari di turismo alternativi a quelli mainstream per far conoscere Taranto. Il progetto in questione era stato selezionato tra i cinque finalisti che si sono contesi la vittoria del Premio Bitac, organizzato da Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni culturali. Al Mercato Coperto di Ravenna, in rappresentanza del progetto, sono arrivate dalla Puglia i "ciceroni" Claudia Barrese e Marina Caparvi, accompagnate dalle psicologhe di Isac Pro Enrica Sibillio e Chiara Massafra e dalla guida turistica della cooperativa Stream Alessandra Cotugno, che da anni segue questo percorso.

La felicità

Dalla cooperativa Isac Pro commentano così l'importante riconoscimento ottenuto: «È stato un momento molto emozionante e in tantissimi si sono complimentati con noi.

Dall'Emilia Romagna abbiamo sentito tutto il calore delle nostre Casematte e della nostra rete tarantina, che ci ha sostenuto, seguito durante le dirette online del premio e inviato messaggi di incoraggiamento. Al momento dell'annuncio della vittoria abbiamo gioito tutti insieme. Il fatto che noi, che ci occupiamo di vita autonoma per persone con disabilità, abbiamo vinto un premio legato al turismo ci convince ancora di più che siamo sulla strada giusta: con Marina, Claudia, Mattia e gli altri ragazzi stiamo realizzando una parte della loro vita autonoma, ribaltando un modello assistenzialistico di presa in carico con un altro di empowerment e autodeterminazione». Alessandra Cotugno, invece, racchiude in una frase tutto l'entusiasmo: «Taranto ha bisogno di un cambiamento e noi speriamo di esserne parte».

Il progetto delle Casematte è gestito e organizzato dal 2019 dalla cooperativa sociale Isac Pro, che accompagna persone con disabilità cognitive a una vita indipendente, e dalla cooperativa Stream con il suo tour operator di turismo responsabile Creativiviaggi. I due team hanno sviluppato insieme degli itinerari turistici sui generis nei diversi quartieri della città di Taranto, in cui i giovani che partecipano alle attività di Isac Pro, con il supporto di una guida turistica, illustrano e presentano le Casematte, luoghi esplosivi di vita e di resilienza, e i suoi abitanti, i "casamattari". Nei cinque anni di sviluppo del progetto sono stati inseriti in un processo di coinvolgimento e reciprocazione dodici ragazzi con disabilità intellettive tra i 19 e i 30 anni.