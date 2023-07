Vandali contro il lido dei disabili: è il secondo raid

Vandali contro Ancora lo stabilimento balneare per disabili di Porto Cesareo. Sono stati distrutti alcuni arredi in dotazione alla parte fissa della struttura situata sulla spiaggetta storica della "Penisola Cesarea" e danneggiate alcune porte, oltre ad essere state divelte le serrature.



"Quando abbiamo sostenuto che le disabilità sono quelle che albergano nel cuore e nella vista di alcuni non ci sbagliavamo. Ignoti nelle scorse, compiendo un gesto grave e deprecabile, hanno pensato di danneggiare la struttura realizzata sulla spiaggetta di Porto Cesareo, a servizio delle persone affette da disabilità che vogliano fare un bagno al mare.

Una struttura è stata inaugurata nei giorni scorsi, e che è gestita da "Io posso - 2he".

Questa la condanna dell'amministrazione comunale di Porto Cesareo attraverso una dichiarazione congiunta della sindaca Silvia Tarantino tarantino e dell'assessore Barbara Paladini.

L'invito alla riflessione



"Ripristineremo per tutti ciò che l'azione scellerata di pochi ha provato a devastare. È necessaria però una profonda riflessione.

Per tutti".

Da evidenziare che nelle scorse settimane erano montate le polemiche non solo politiche, proprio sulla spiaggia per diversamente abili finanziari con un doppio finanziamento per un totale di 40mila concesso al Comune di Porto Cesareo dalla Regione Puglia