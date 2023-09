Beccati i furbetti dei parcheggi per disabili. Scoperti pass contraffatti

Tricase, beccati furbetti dei parcheggi per disabili. La Polizia Locale di Tricase ha accertato alcuni casi di falsi permessi di invalidità per parcheggiare negli stalli riservati ai disabili. I "furbetti" hanno fotocopiato a colori il contrassegno per non pagare il parcheggio. È accaduto in questi giorni durante i continui controlli effettuati sul territorio.

Sequestri e denunce

Su alcune vetture era esposto il contrassegno seppur di buona fattura, in posizione tale da risultare poco leggibile. Dopo aver accertato l'uso inappropriato del documento, gli uomini della Polizia Locale, hanno proceduto al sequestro del contrassegno e a deferire all'autorità giudiziaria i conducenti per "uso di atto falso", reato per il quale il codice penale prevede pene detentive fino a due anni. In questo periodo la polizia locale di Tricase ha accertato altri episodi ritenuti preoccupanti, tra cui un automobilista che circolava senza assicurazione. «Il problema dei "furbetti" che fotocopiano a colori il contrassegno per non pagare il parcheggio ci fa sapere un ragazzo diversamente abile - si unisce alla cattiva abitudine di parcheggiare abusivamente la propria auto nello spazio riservato a persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta». Da qui l'apprezzamento per il lavoro dei poliziotti municipali.