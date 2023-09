Allarme in zona San Lazzaro, i residenti denunciano: «Topi grossi come scoiattoli»

È un problema che frequentemente si registra a San Lazzaro, quartiere residenziale di Lecce: quello dei topi che imperversano tra le vie a ridosso del centro cittadino. E c'è chi giura di aver visto ratti grandi quanto scoiattoli.

Due le aree a rischio



Il problema è noto e pare che sia legato a due aree che sono prive di cura da diversi anni. La prima è quella che ricade nel quadrilatero composto tra via Caracciolo, via Orsini del Balzo, via Coppola e via San Lazzaro, dove all'interno di cortile interno di quasi un ettaro ci sono grandi arbusti e una folta vegetazione. E senza manutenzione insetti e ratti proliferano. «Sono anni che dobbiamo fare i conti con i roditori, in particolare nel periodo estivo - denuncia Vito Quarta, residente in via Caracciolo -. Mi hanno distrutto il giardino, e i veleni che si trovano in commercio non sono bastati, siamo stati costretti a rivolgerci ad uno specialista per capire come arginare queste presenze poco gradite, con cui continuiamo a convivere. Ma fino a quando si tratta però di piccoli topi il problema quasi non si pone, discorso diverso invece quando le dimensioni cambiano».



Un'altra zona critica potrebbe essere quella nei pressi di uno stabile che da circa trent'anni è in totale stato di abbandono tra via Cota e via Nicolo Foscarini.

Anche qui da parte dei proprietari degli immobili non c'è alcun intervento di manutenzione e all'interno si è sviluppato nel corso degli anni un microsistema che sta creando non pochi problemi ai residenti delle vie limitrofe. «Sono settimane che combattiamo con i roditori e siamo costretti a tenere in casa nostra figlia di 3 anni lontana dal giardino perché sono presenti le trappole -racconta Francesco Russo, residente in via Foscaraini -, nel cortile del nostro palazzo nel corso degli ultimi giorni è stata una vera e propria strage di roditori, ma oltre all'intervento dei privati è necessario anche quello dell'amministrazione che che ha la possibilità di intervenire in queste proprietà per poter provare a risolvere questa vicenda».

L'incontro con il sindaco



In questi casi infatti i cittadini possono invocare l'intervento dell'autorità pubblica. Ed è quello che sono pronti a fare alcuni residenti che parteciperanno all'incontro che il sindaco Carlo Salvemini ha annunciato sui social, per la giornata di oggi, quando alle 19:30 sarà proprio in piazza Congedo nel quartiere San Lazzaro per parlare con i cittadini dei problemi che interessano uno dei quartieri storici. Una zona che nonostante l'incedere del tempo non ha perso quel fascino di una città che proprio tra le vie attorno a piazzetta Congedo, finalmente divenuta piazza nel corso degli ultimi mesi, ha conservato uno stile che appare difficile trovare in altri quartieri della città. E gli stessi roditori a San Lazzaro sembra abbiano trovato un habitat naturale dove stabilizzarsi e proliferare con buona pace dei residenti che sono costretti a conviversi oramai da danni.

