L’inclusione in discoteca, al via “Diverso da chi?”: ecco il progetto al Df Theatre per l’integrazione dei giovani disabili

Includere persone diversamente abili, in particolare quelle più giovani, negli spazi della discoteca per dimostrare in modo concreto che l’integrazione sociale è solo una questione di buona volontà. Ornella Preziosa ha voluto fortemente promuovere l’evento “Diverso da chi?”, che si svolgerà domani, dalle 18:30 in poi, al Df Theatre, coinvolgendo i referenti di diverse associazioni del territorio che si occupano di disabilità.

Il progetto

«Ragazze e ragazzi speciali parteciperanno all’iniziativa sia nel ruolo di fruitori che in varie mansioni da addetti ai lavori, collaborando cioè con il personale di sala e quello del bar.

L’obiettivo è consentire loro di divertirsi in un contesto che di solito non frequentano e farli sentire a proprio agio, vivendo nuove esperienze» ha spiegato l’organizzatrice.

L’idea è stata accolta molto positivamente dall’imprenditore Roberto Maggialetti, titolare della struttura. Un supporto importante è stato fornito dalla cooperativa Uno tra noi, attiva a Bisceglie fin dal lontano 1990 con un centro diurno socio-educativo il cui scopo è permettere a disabili maggiorenni di mantenere e accrescere le loro abilità espressive, cognitive e di autonomia, oltre ad interagire in molte occasioni di socializzazione.



