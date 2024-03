In giro con il pass per disabili intestato alla moglie morta (da nove anni): maxi multa

Esponeva il pass per disabili intestato alla moglie deceduta nove anni fa all'interno del parabrezza celando la data di scadenza (2018) al fine di trarre in inganno la Polizia locale e parcheggiava gratuitamente sui posti riservati ai diversabili. Ma il furbetto del contrassegno non aveva fatto i conti con la solerzia e le indagini dell'ufficio mobility proprio della Polizia Locale di Monopoli istituito dal comandante Saverio Petroni e dall'assessore al ramo Antonella Fiume. Il contrassegno è stato ritirato per essere distrutto e il trasgressore è stato sanzionato.

Undici pass ritirati dall'inizio dell'anno

«La piaga degli automobilisti senza scrupoli che utilizzano gli stalli per disabili sembra senza fine – ha sottolineato il comandante della Polizia locale di Monopoli Saverio Petroni -. Da inizio anno ad oggi, sono 11 i pass ritirati agli utenti che li utilizzavano senza averne diritto. Stiamo ponendo particolare attenzione al fenomeno, non possiamo permettere che non si rispettino i diritti e che chi lo fa resti impunito».