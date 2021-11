Tragedia all'alba. Perde il controllo dell'auto, che si ribalta: muore una donna di 51 anni

Incidente mortale questa mattina intorno alle 5 sulla strada provinciale 109 che collega San Giorgio Jonico a Pulsano in provincia di Taranto. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 600 ha perso il controllo della sua vettura, che si è ribaltata. Nell'impatto la donna, 51 anni di Grottaglie, è deceduta. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'incidente

ll grave sinistro stradale è avvenuto all'alba a poca distanza dall'ingresso nel centro abitato di Pulsano. La vittima. stando ad una primissima ricostruzione, era al volante della sua vettura quando ha sbandato e ha perso il controllo dell'auto. La macchina, una fiat seicento, si è capovolta su un fianco. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sono subito giunti i soccorritori. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.

Il precedente

Non è la prima volta che la provinciale 109 è teatro di tragedie della strada. Un mese fa in una drammatica carambola tra auto e moto ha perso la vita un 33enne di San Giorgio. Il giovane viaggiava sulla sua moto di grossa cilindrata. Dopo l'impatto con una vettura è stato sbalzato ed è deceduto sul colpo.