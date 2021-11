Terribile incidente tra due macchine, muore un uomo di 57 anni

Un morto e cinque feriti. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina ad un paio di chilometri da Laterza, in provincia di Taranto. Per cause in corso d'accertamento lungo via Matera, la strada che conduce da Laterza alla città lucana, si sono scontrate frontalmente una fiat Punto e una fiat Panda. Nello schianto ha perso la vita il conducente della fiat Panda, si tratta di un laertino di 57 anni. Ferite altre cinque persone, una delle quali è in prognosi riservata.

Lo schianto

Il gravissimo incidente è avvenuto poco dopo le sette del mattino a poca distanza dalla periferia di Laterza. Le due macchine, entrambe con tre persone a bordo, si sono scontrate frontalmente. L'impatto violentissimo non ha dato scampo al malcapitato cinquantesettenne che è deceduto. Ferite anche le altre cinque persone coinvolte nel sinistro.

I soccorsi

Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Laterza e della compagnia di Castellaneta. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato laertino e hanno prestato i soccorsi agli altri feriti. Tutti sono stati condotti in ospedale, mentre i militari hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente stradale.