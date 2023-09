Taranto, investì e uccise un pedone: a giudizio per omicidio stradale

Ubriaco e alla guida, avrebbe investito e ucciso un 49enne che percorreva a piedi la Statale 172. Per questo il gup del tribunale di Taranto Giovanni Caroli ha rinviato a giudizio un 28enne. Il 17 gennaio 2022, era lui alla guida di una Citroen C3, nel rione Paolo VI. All'imputato, oltre al reato di omicidio stradale, il pubblico ministero Francesca Colaci ha contestato anche la guida in stato di ebbrezza essendogli stato riscontrato dagli agenti della polizia locale di Taranto, intervenuti sul posto, un tasso alcolemico di 0,013 grammi per litro, tasso che invece doveva essere zero avendo l'automobilista conseguito la patente, all'epoca dei fatti, da meno di tre anni.

I familiari della vittima sono assistiti da Studio3A-Valore spa e dall'avvocato Daniele D'Elia del Foro di Taranto.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, l'automobilista, che procedeva in direzione sud verso Taranto, su un tratto rettilineo in discesa, non si sarebbe accorto della presenza del 49enne che stava camminando, nel senso contrario alla direzione della macchina, lungo la corsia di emergenza, quindi al di fuori della carreggiata, e lo investì.