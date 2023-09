Pedone travolto e ucciso sulla statale: muore un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una macchinasulla statale 7, nel tratto che collega Taranto a Grottaglie. Il gravissimo incidente, stando alle prime informazioni, si è verificato proprio nei pressi dello svincolo per il capoluogo jonico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Purtroppo per il giovane pedone non c'è stato nulla da fare. La vittima è stata travolta da un'Audi. L'impatto è stato violentissimo e il ragazzo è stato sbalzato sull'altra carreggiata, in direzione Grottaglie.

I soccorsi

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio e sul posto sono subito giunti i carabinieri e gli uomini del 118.

L'equipe di pronto intervento ha cercato di rianimare lo sfortunato pedone, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia i militari dell'Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il traffico è interrotto in direzione Grottaglie.