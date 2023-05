Pedone investito da auto: in ospedale con gravi ferite agli arti inferiori e trauma facciale e cranico

Pedone investito da un’auto a Campi Salentina. L’incidente stradale si è verificato intorno alle 19 in via Nino di Palma. Ancora poca chiara la dinamica dell’impatto. Il ferito è stato soccorso dal conducente della vettura e da alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato la centrale operativa del 118.

I sanitari giunti sul posto, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, hanno disposto il ricovero in codice rosso all’ospedale “Fazzi” di Lecce per le gravi ferite agli arti inferiori e un sospetto trauma facciale e cranico.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia locale per effettuare i rilievi planimetrici e stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.