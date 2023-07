Pedone investito da auto: un uomo finisce in ospedale con trauma cranico

Un altro pedone investito sui viali: un uomo finisce in ospedale. E' accaduto nella tardo pomeriggio di oggi a Lecce in viale della Libertà dove un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali è stato travolto da un'auto in transito.

L'uomo è stato scaraventato per terra riportando, nella caudta, un trauma cranico. Fortunatamente il pedone è rimasto cosciente, all'arrivo dei medici del 118 è stato trasferito presso il Vito Fazzi di Lecce. Sul posto la polizia locale per i rilievi.