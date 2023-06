Pedone investito da un'auto mentre attraversa la strada: grave un 65enne

Pedone investito ad Alessano, ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Tricase.

L’investimento stradale si è verificato su via Stazione intorno alle 20. Un uomo di 65enne, C.I le sue iniziali, mentre era intento ad attraversare la strada, secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti operata dalle forze dell’Ordine intervenute per i rilievi planimetrici, è stato travolto da un’auto in transito. Nell’impatto l’uomo è caduto rovinosamente per terra battendo la testa sull’asfalto.



La scena ai primi soccorritori è apparsa subito grave. Immediata è partita quindi la richiesta d’intervento alla centrale operativa del 118. I sanitari giunti sul posto, constatato che il 65enne non era cosciente, hanno disposto il ricovero in codice rosso all’Ospedale “Cardinal Panico” di Tricase. Dopo gli accertamenti in pronto soccorso, il 65enne è stato trasferito nel reparto di rianimazione.

Le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento sono affidate alle forze dell’Ordine.