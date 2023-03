Pedone investito sui viali cittadini: ragazzina travolta da uno scooter finisce in ospedale

Ancora un pedone investito sui viali a Lecce. La ragazza 14enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dagli agenti della Municipale, si stava recando a piedi a scuola di danza per prendere parte alla lezione del giorno. Giunta in prossimità delle strisce pedonali, su viale Grassi, è stata travolta in pieno da uno scooter condotto da un giovane.

Immediata la richiesta di soccorsi al 118. I sanitari giunti sul posto, constatata la gravità della 14enne, hanno disposto il ricovero d'urgenza in ospedale a Lecce, per un importante trauma cranico. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi planimetrici e stabilire l'esatta dinamica dell'investimento.