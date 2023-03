Pedone investito in centro sulle strisce pedonali: 70enne finisce in ospedale

Pedone investito in centro: 70enne finisce in ospedale. Un uomo è stato investito questa mattina sulle strisce pedonali in corso Vittorio Emanuele a Bari, proprio di fronte a Palazzo di Città. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Bari e un ambulanza del 118.

Gli operatori hanno soccorso il 70enne e li hanno poi condotto al pronto soccorso. Gli agenti della locale hanno provveduto ai rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro.