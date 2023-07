Salento, incidente sulla provinciale: ragazzini in bici travolti da un'auto. Rientravano da una festa

Tre incidenti stradali ieri sera sulle strade del Salento. L'incidente più grave si è verificato sulla provinciale che collega Ruffano a Montesano Salentino. Due ragazzini di 12 e 13 anni in sella alle loro bici, di rientro a casa dopo aver partecipato ad una festa tra coetanei, sono stati investiti da un’auto, una lancia Delta con alla guida un uomo. L’impatto violento ha catapultato i due minori sull’asfalto. L’uomo alla guida dell’auto, fermatosi dopo lo scontro per soccorrere i due ragazzi, ha quindi richiesto l’intervento del 118. I sanitari giunti sul posto, hanno prestato le prime cure ai feriti e poi deciso per il trasferimento in ospedale a Tricase. Diversi i traumi riportati dai ragazzini, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Il secondo incidente

I rilievi dell’incidente sono stati affidati agli agenti del commissariato di Taurisano.

Un altro incidente si è verificato alle porte di Pisignano, frazione di Vernole. Un 16enne, a pochi passi dalla sua abitazione, è stato travolto da un’auto in transito. Per il ragazzo ricoverato in ospedale in codice giallo, per fortuna solo lievi ferite.

Pedone investito da auto

Il terzo incidente della serata si è registrato invece a Lecce città, all’altezza dell’incrocio semaforizzato tra via Leuca e via Amba alagi. Un anziano di 80 anni, in procinto di attraversare la strada, è stato travolto da una Hyunday condotta da una donna di 75 anni. L’uomo ferito, soccorso dal 118, è stato portato all’ospedale “Fazzi” e dopo gli accertamenti medici è stato trasferito nel reparto di chirurgia toracica. I rilievi del caso affidati agli agenti di Polizia locale.