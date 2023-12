Salento, ​muore a 6 giorni dall'incidente stradale: fissata l'autopsia e aperta un'inchiesta per omicidio stradale

Vittima di incidente stradale è stato ricoverato nel reparto di ortopedia del “Vito Fazzi” di Lecce, ma dopo 6 giorni in ospedale è deceduto. Fissata per domani l’autopsia sul corpo.

Una morte improvvisa quella dell’80enne Nunzio Quarta di San Pietro in Lama, su cui ora i familiari vogliono vederci chiaro, con il sostituto procuratore Simona Rizzo che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale in cui è indagato un 65enne di Copertino, conducente della Fiat Punto che la mattina del 13 dicembre scorso travolse l’anziano su via Lequile a Lecce.

Cosa successe

Immediati furono i soccorsi e l’uomo ferito venne trasferito al “Fazzi” per gli accertamenti del caso, a cui sarebbe seguito il ricovero in ortopedia e un primo intervento chirurgico. Poi forse alcune complicanze e il contagio al covid.

Fattori che potrebbero aver indebolito l’anziano sino al decesso improvviso.

Da qui la decisione dei figli di affidarsi all’avvocato Chiara Fanigliulo per gli accertamenti legali del caso.

Il giudice Rizzo intanto ha affidato per domani lo svolgimento dell’autopsia al medico legale Alberto Tortorella.