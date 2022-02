Taranto, si torna a sparare in strada: colpi di pistola alla periferia della città. Un fermo

Colpi di pistola sono stati esplosi nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, alla periferia di Taranto, proprio all'ingresso del rione Tamburi. Stando a quanto si è appreso, un uomo armato avrebbe estratto una pistola a poca distanza dalla statale 172, nei pressi di alcuni capannoni e ha fatto fuoco. Dopo la segnalazione sul posto sono piombate le auto della Polizia. Gli agenti hanno fermato un pregiudicato.

L'allarme

L'allarme è scattato poco prima di quei colpi di pistola, quando qualcuno ha segnalato la presenza di un uomo che procedeva a piedi nei pressi della statale, con addosso una pistola. Poco dopo sarebbero stati esplosi i colpi di pistola con il successivo intervento della Polizia. Sul posto gli investigatori della Mobile che stanno tentando di decifrare il misterioso episodio, nel quale sarebbe coinvolta anche una macchina che si sarebbe allontanata precipitosamente.

Giovinazzo, colpi di pistola in centro e bossoli ritrovati in strada. Si cerca l'arma utilizzata

L'emergenza

L'episodio, ancora tutto da spiegare, rilancia l'emergenza evidenziata in Prefettura subito dopo la sconcertante sparatoria avvenuta sabato 22 gennaio nella quale sono rimasti feriti, fortunatamente in mnaiera non grave, due agenti della squadra Volante. Nel corso della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, infatti, era stato posto l'accento sull'eccessivo numero di armi clandestine che circolano in città. Di qui il varo di interventi di "alto impatto" con i quali setacciare la città per reprimere il fenomeno che insieme allo spaccio di droga rappresenta una vera emergenza.

