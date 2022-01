Dopo la sparatoria la risposta delle forze dell'ordine: si cercano droga e armi. Convalidato l'arresto dell'ex vigilante

Taranto al setaccio dopo la drammatica sparatoria di sabato mattina nella quale sono rimasti feriti due poliziotti della squadra Volante. É scattata alle prime ore del mattino una massiccia operazione di polizia interforze in città. Sono in campo in maniera congiunta Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione si è sviluppata nel rione Tamburi, con controlli a tappeto, perquisizioni e posti di blocco, e ha praticamente blindato il quartiere.

I controlli

“Alto impatto” è il nome dell’operazione che giunge dopo la riunione di lunedì scorso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto in Prefettura con i vertici delle forze dell’ordine. In quella sede è stato deciso l’avvio di operazioni mirate per contrastare in modo più efficace il traffico di droga e la circolazione di armi clandestine, individuati come emergenza da fronteggiare con modalità più efficaci.

La sparatoria

Quella odierna è la prima risposta al grave episodio di criminalità che si è verificato a Taranto nella mattinata di sabato scorso, culminato nel ferimento dei due agenti. Per la sparatoria è in carcere il 42enne tarantino Pantaleo Varallo, arrestato pochi minuti dopo aver scaricato tutte le cartucce della sua calibro 9 corto contro una pattuglia della Volante, ferendo i due agenti, miracolosamennte in maniera non grave. Ieri l'uomo è stato interrogato dal gip e ha detto non ricordare nulla. Questa mattina il gip Francesco Maccagnano ha convalidato il suo arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dall'esame tossicologico è emerso che l'uomo ha agito in uno stato di alterazione dovuto l'assunzione di cocaina.Varallo è accusato di duplice tentativo di omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali nei confronti di altri sei poliziotti contro i quali si era scagliato prima di essere catturato, tentata rapina, detenzione e porto illegale di pistola e munizioni e minaccia armata a un agente libero dal servizio. Nell'ordinanza firmata oggi il gip sottolinea che la custodia in carcere «è evidentemente l'unica in grado di soddisfare le gravissime esigenze cautelari» e rileva come i "comportamenti antigiuridici" dell'indagato "siano indice di notevole capacità a delinquere, elevatissima spregiudicatezza e, dunque, di un'estrema pericolosità sociale".

