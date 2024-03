Quattro colpi di pistola contro l'auto di una donna: mistero in Salento

Mistero a Trepuzzi, in provincia di Lecce: esplosi quattro colpi di pistola contro un’autovettura di una donna. L’episodio, dai contorni ancora poco chiari, si è verificato nei pressi di parco “Maurizio Rampino”. L’auto, una Atos di colore bianco, era parcheggiata in strada. L’amara e preoccupante scoperta è stata fatta questa mattina, al risveglio, dalla stessa proprietaria della vettura. L’azione intimidatoria sarebbe stata compiuta nella notte.

La denuncia

L’anziana proprietaria ha quindi denunciato i fatti ai carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto per i rilievi necessari ad avviare le indagini. I militari, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, hanno recuperato i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona in cerca di elementi utili a far luce sull’episodio.