Gli agenti lo fermano per un controllo, lui risponde a colpi di pistola. Due poliziotti feriti

Sparatoria intorno alle 11.30 in viale Magna Grecia a Taranto, feriti due poliziotti. Pare che gli agenti fossero sulle tracce di un malvivente quando lo hanno individuato all'altezza di un bar, intimandogli di fermarsi per un controllo. Per tutta risposta l'uomo avrebbe estratto una pistola sparando all'indirizzo dei poliziotti, due dei quali sono rimasti feriti, uno in modo più lieve alla mano l'altro invece con conseguenze più serie....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati