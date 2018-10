Trovato morto in casa un 54enne, mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo a Taranto. Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in casa e ora la Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti. Al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un delitto. Il ritrovamento è stato fatto in via Cugini, dove il 54enne viveva. Indaga la polizia.