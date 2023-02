Si aggiunge un altro importante tassello nelle indagini sull’omicidio del ventunenne leccese di etnia rom, Natale Naser Bathijari, il cui corpo è stato trovato nelle campagne manduriane la mattina di giovedì scorso. Ieri una pattuglia del nucleo operativo carabinieri della compagnia di Manduria, ha ritrovato la macchina con la quale mercoledì sera il giovane che viveva a Lecce sarebbe arrivato nella città messapica dove avrebbe trovato la morte per cause ancora ignote.

Parcheggiata in un tratturo



L’utilitaria, una Fiat 500 di colore bianco e il tettuccio nero, era parcheggiata in un tratturo in contrada Campo dei Fiori sempre in territorio manduriano ed era chiusa a chiave.

L’auto che risulterebbe rubata, è stata poi presa in consegna dagli investigatori della squadra mobile di Taranto , guidati dal dirigente Cosimo Romano, che conducono le indagini coordinate dal pubblico ministero Remo Epifani. Fatta trasportare da un carro attrezzi, la 500 è stata depositata nel piazzale della questura jonica per essere sottoposta all’esame della scientifica.

Il giallo



Gli inquirenti sperano di trovare all’interno delle tracce importanti che li porterebbero più vicini alla soluzione del giallo. Il punto dove era parcheggiata la macchina, è distante all’incirca quattro chilometri dal luogo dove è stato trovato il corpo. Da questi due punti, è possibile quindi ipotizzare il percorso fatto dal o dagli assassini subito dopo il delitto e ipotizzare un possibile scenario. Dopo aver scaraventato il corpo senza vita o morente del giovane da uno dei ponti che scavalcano la Bradanico-Salentina, facendolo rotolare nel fossato sottostante, qualcuno si è messo alla guida della 500 e facendo inversione ad U ha raggiunto la circ o nvallazione di Manduria percorrendola in direzione Nord sino al rondò dove inizia la zona industriale. Qui ha girato a destra prendendo la provinciale che conduce nella contrada Campo dei Fiori arrivando all’ultimo incrocio con la vecchia stazione ferroviaria di Sava. Da quelle parti, sempre in territorio manduriano, ha abbandonato la Fiat 500 parcheggiandola con precisione in un tratturo e chiudendola a chiave. Probabilmente sarà poi salito nella macchina di qualche complice che è venuto a prenderlo o che lo scortava dall’inizio dove era avvenuto l’omicidio. Un particolare non trova giustificazione e cioè l’aver lasciato l’auto intatta e non averla bruciata per cancellare qualsiasi traccia di chi l’ha guidata. Forse non hanno avuto i mezzi o il tempo per farlo, oppure perché disturbati da qualcuno.

Le indagini