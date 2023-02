Salento, incidente mentre pratica kite surf: 45enne trovato senza vita in mare

Stava praticando kite surf quando è morto: un uomo intorno ai 45 anni è stato ritrovato senza vita in mare nei pressi delle Dune a Porto Cesareo, spot frequentato dai kiter. Il forte vento che soffia nel Salento ha fatto radunare questa mattina gli amanti dello sport da tavola.

Ma qualcosa è andato storto. Alcuni amici che stavano effettuando evoluzioni in acqua si sono accorti dell'amico, ritrovato a testa in giù nell'acqua nella zona a destra dello stabilimento Le Dune, frequentata dagli appassionati di kite. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto i medici del 118 per il recupero del cadavere.

Ancora da comprendere la dinamica: l'uomo potrebbe aver sbattuto la testa cadendo o semplicemente aver avuto un malore.

I precedenti

Già in passato era accaduto che a causa di una raffica di vento molto forte nella stessa zona uno era andato a schiantarsi sul muro di una casa.

Notizia in aggiornamento