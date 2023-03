Cadavere di un 79enne in una cisterna: fermato il fratello. Il testimone alla polizia: «L'ho visto picchiarlo con un bastone»

Potrebbe esserci una lite familiare finita nel peggiore dei modi alla base del ritrovamento di un cadavere a Specchia, nel Sud Salento. Il corpo privo di vita è stato ritrovato all’interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana in una zona di campagna. La vittima è Vincenzo Scupola, 79 anni. Fermato il fratello, Nicola Scupola: al momento l'accusa ipotizzata dalla Procura è di omicidio.

La vittima

Il rinvenimento del corpo è avvenuto dopo una segnalazione telefonica fatta al commissariato di polizia da una persona che ha raccontato di aver visto un uomo in una pozza di sangue per terra vicino ad una cisterna, poco profonda ed interrata, e accanto a lui un secondo uomo con in mano un bastone. Sul posto gli agenti del locale commissariato e i carabinieri della scientifica con i vigili del fuoco, oltre al magistrato di turno, Simona Rizzo e il medico legale, Alberto Tortorella. Sul posto anche la sorella della vittima per il riconoscimento del cadavere.

Il racconto choc dei testimoni

Decisivo per ricostruire i fatti il racconto di alcuni testimoni che avrebbero visto i due fratelli litigare. La vittima stava arando il terreno quando sarebbe sopraggiunto il fratello e lo avrebbe colpito con un bastone. Ancora da accertare, tuttavia, se il 79enne sia deceduto a causa delle botte e poi gettato nella cisterna oppure se sia caduto nel tentativo di mettersi in salvo. Sulla base delle testimonianze raccolte, il fratello della vittima sarebbe stato fermato poco dopo le 14. Al momento si trova nel commissariato di Taurisano per essere ascoltato.