Spari nella notte a piazza Bologna: è giallo

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati segnalati la scorsa notte in piazza Bologna a Lecce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti che hanno trovato traccia di uno sparo.

La segnalazione nella notte

Resta avvolta dal mistero, però, al momento la segnalazione di un residente che nel cuore della notte ha chiamato il 113 segnalando il rumore inconfondibile degli spari. Sono state ascoltate alcune persone presenti sul posto, ma non è chiaro cosa sia accaduto. Se siano stati sparati colpi in aria, o se ci fosse un bersaglio che, tuttavia, sarebbe stato mancato. Dalle ricerche degli agenti di polizia, non risultano esserci persone ferite. E' stato sequestrato il frammento di un proiettile.