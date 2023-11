Il mistero delle 14 pistolettate: testimonianze e video al setaccio

Quattordici colpi di pistola, sparati l'uno dopo l'altro in pieno giorno in viale Mediterraneo a Palo del Colle. Si indaga a 360 gradi, senza escludere nessuna pista. I carabinieri del comando di Modugno stanno scandagliando tutte le telecamere pubbliche e private.

Colpi di pistola partiti da una Punto bianca

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento un uomo a bordo un'auto bianca, probabilmente proveniente da via Emilia, pare si sia accostato nei pressi del bar Re Nero, all'angolo con via Basilicata, per scaricare tutto il caricatore di una pistola calibro nove.

Panico e terrore tra i residenti del quartiere periferico Spirito santo e tra i passanti che, a sentire i colpi, si sono rifugiati sulle soglie di portoni o dietro le auto in sosta. Per fortuna non si sono registrati feriti, anche a giudicare dall'assenza di tracce di sangue sull'asfalto.



I carabinieri sono arrivati subito dopo la segnalazione e hanno posizionato ben nove cartellini di conteggio: sul posto anche i militari del Nucleo Investigazioni Scientifiche che stanno procedendo con le analisi balistiche, per comprendere la gittata dell'esplosione. Al vaglio degli investigatori, guidati dal maggiore Giovanna Bosso e coordinati dalla procura di Bari, oltre alle immagini dei circuiti di videosorveglianza, le testimonianze dei presenti. Ogni elemento sarà utile per ricostruire esattamente l'episodio, provare a dare un volto a chi ha premuto il grilletto e comprendere quale sia stato il movente del gesto.

L'ipotesi dell'initimidazione

Tra le ipotesi, quella più avvalorata, quella dell'intimidazione: si potrebbe scavare a fondo nella vita di chi presta la propria attività professionale all'interno del bar, per comprendere se il gesto sia stato figlio di un "avvertimento" per vecchie ruggini o se si adombra una qualche richiesta estorsiva, o di eventuali astanti, che potrebbero aver trovato riparo nelle vicinanze per sfuggire alla pioggia di colpi. Dopo l'appello del sindaco Tommaso Amendolara alla collaborazione da parte di tutta la cittadinanza, i palesi non hanno mancato di esprimere il loro desiderio di sicurezza: «la richiesta è di più controlli, più telecamere, specie nelle zone più periferiche della città e nelle campagne dove ci sentiamo soli». «L'omertà rinforza i delinquenti dicono ancora i cittadini -. La gente deve denunciare senza paura. Bisogna formare comitati e andare in prefettura».

