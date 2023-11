Incidente in moto sul corso, Matteo muore a 17 anni

E' morto nel pomeriggio di oggi Matteo, il 17enne vittima ieri a Bari di un grave incidente stradale su corso Alcide De Gasperi, che stava percorrendo in moto.

Il giovane frequentava il liceo Scientifico 'Scacchi' nel capoluogo pugliese ed era anche portiere della squadra di calcio della Virtus Mola, campionato dilettanti. Con un comunicato pubblicato su Facebook la società «piange il proprio tesserato della Juniores».

Il dolore della squadra di calcio

Il presidente Mino Zapparelli, i ragazzi della Juniores, della Prima Squadra, dirigenti e staff si stringono «tutti intorno al lutto della famiglia.

Tutto il popolo molese da come ha appreso dell'incidente si è stretta attorno a Matteo ed ha fatto il tifo perché potesse farcela, ma non è andata così ed ora sarà sempre presente nei nostri cuori. Grazie a tutti per i messaggi di cordoglio pervenutici».

La società ha ringraziato le altre squadre che «hanno manifestato piena solidarietà e vicinanza per questo momento delicato, accettando di rimandare così le gare che si sarebbero dovute disputare nelle giornate di sabato e domenica».