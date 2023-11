Incidente tra auto in tangenziale: morta una ragazza di vent'anni

Un grave incidente stradale, si è verificato poco prima delle 18 sulla tangenziale sud di Pescara, lungo la corsia di uscita dello svincolo San Silvestro-Stadio. Tre le auto coinvolte, due delle quali scontratesi frontalmente. C'è una donna morta e un ferito grave: la vittima è una ventenne pugliese, di San Giovanni Rotondo.

Incidente in tangenziale, un morto e un ferito

Sul posto si è recato il personale del 118, polizia stradale e vigili del fuoco, che hanno faticato non poco per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nell'incidente. Ci sarebbe anche un terzo ferito, in condizioni non gravi. Dalla condizione delle due auto maggiormente coinvolte, rimaste praticamene distrutte, si deduce che l'alta velocità potrebbe essere stata la causa della tragedia. Il traffico è rimasto a lungo bloccato nelle due direzioni di marcia.