Colpi di pistola contro l'auto: arrestati due giovani per tentato omicidio

Due persone, di 26 e 22 anni, sono state arrestate dai carabinieri a Fasano, in provincia di Brindisi, con le accuse di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dai militari, lo scorso 21 novembre i due giovani hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco contro un uomo che si trovava all'interno della sua auto a Ostuni.

I fatti

In una nota dei carabinieri si evidenzia che le due persone arrestate hanno posto in essere "atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte" della persona oggetto dell'agguato. Tali condotte, prosegue la nota, rappresentano "uno spaccato di inaudita violenza" insieme ai "precedenti e alla pericolosità sociale" del 26enne e del 22enne.

Nel corso di una perquisizione, inoltre, i militari hanno anche trovato una pistola con matricola abrasa nella disponibilità di uno dei due giovani ritenuto l'esecutore materiale del tentato omicidio. I due indagati sono ora in carcere.