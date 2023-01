In casa la droga e alla vista dei carabinieri impugna la pistola: 48enne arrestato

Mercoledì pomeriggio i Carabinieri del Nor della Compagnia di San Vito dei Normanni, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di armi e di stupefacenti, hanno arrestato un 48enne di Carovigno che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento pari a 13 colpi.

In casa anche la droga

La perquisizione, inoltre, ha consentito di rinvenire della sostanza stupefacente del tipo cocaina e materiale per la preparazione delle dosi. L'attività di polizia giudiziaria è risultata particolarmente delicata poiché l'arrestato aveva nella pronta disponibilità la pistola infilata nella cintura dei pantaloni che ha subito impugnato all'ingresso dei militari i quali, però, lo hanno immediatamente immobilizzato e disarmato.

Alle successive attività di perquisizione hanno preso parte anche militari della Guardia di Finanza di Ostuni e unità cinofile di Brindisi con l'ausilio dei cani Fabian e Ghigo. L'arrestato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Brindisi.