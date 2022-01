Taranto, questura sommersa di telefonate di solidarità per i poliziotti feriti

Sono tantissimi i cittadini tarantini e italiani in generale che stanno chiamando il centralino della Questura di Taranto per esprimere solidarietà ai due poliziotti rimasti feriti ieri a Taranto in viale Magna Grecia.

La solidarietà della gente

«Tantissime telefonate» di solidarietà stanno giungendo alla questura di Taranto dopo il ferimento ieri di due agenti da parte di un uomo che è stato poi arrestato. Lo fa sapere la Polizia di Stato che ha postato su twitter alcune delle telefonate. «Vi rubo solo un secondo per esprimere la mia solidarietà ai due agenti feriti», si sente in uno dei messaggi. Sono «attestati di stima e vicinanza dei cittadini che ci danno la forza per superare i momenti difficili», scrive la polizia.

Attestati di stima e vicinanza dei cittadini che ci danno la forza per superare i momenti difficili #essercisempre pic.twitter.com/r6uHipiIFh — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 23, 2022