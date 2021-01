Giovane ferito in strada da un colpo di pistola: caccia all'aggressore

ORIA - Soccorso e accompagnato in Guardia Medica, avrebbe raccontato di essere stato raggiunto da un proiettile esploso chissà da chi mentre stava passeggiando in una via del centro: dopo le prime cure è stato così trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi un 29enne di Oria, presumibilmente vittima di un agguato registrato intorno alle 20.30 di questa sera. Secondo quanto raccontato dal giovane, già noto alle forze dell’ordine, qualcuno avrebbe esploso un colpo di pistola che lo avrebbe raggiunto al piede destro. Non avrebbe saputo fornire altri dettagli al personale medico e, neppure, ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione del Borgo federiciano, ora al lavoro per comprendere cosa sia davvero accaduto e, soprattutto, chi abbia sparato e con cosa. Al vaglio, come da prassi, le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate nella zona.

Ultimo aggiornamento: 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA