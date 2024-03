Agguato a un 22enne: fermati in due, una donna e un minorenne. Si indaga sul movente

Sono stati stati identificati e fermati i due presunti responsabili dell'agguato ai danni di un 22enne (Angelo Michele Di Turi) a Sannicandro, in provincia di Bari. Il ragazzo è stato colpito da due proiettili al torace, mentre era in piazza Unità d'Italia.

Una donna e un minorenne

I due presunti colpevoli sarebbero una donna di 36 anni e un ragazzo di 16 sul quale è stata eseguita anche la prova dello stub per il prelievo dei residui dell'esplosione della polvere da sparo. Rispondono dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo. I provvedimenti di fermo sono stati eseguiti su disposizione della procura del tribunale ordinario di Bari e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. La 36enne è stata condotta al carcere di Trani, il ragazzo di 16 anni all'Ipm-Istituto penale per minorenni di Bari. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e per risalire al movente. Per ora non è esclusa nessuna pista investigativa.