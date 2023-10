Ferito alle gambe durante un agguato: allevatore finisce in ospedale. E' accaduto questa mattina - 16 ottobre - a Vieste, sul Gargano, dove un allevatore di 45 anni è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola nel corso di un agguato questa mattina a Vieste, nei pressi dello stadio, in via Giovanni XXIII.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri.