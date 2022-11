Colpi di pistola e piscina comunale devastata: atto intimidatorio al Sant'Elia

Vandali, di sicuro. Ma non solo. Stavolta chi ha preso di mira la piscina comunale, da tempo chiusa in attesa che siano sciolti i nodi legati alla gestione, puntava anche a intimidire. Prima i colpi di pistola, contro la vetrate della struttura di via Ligabue al quartiere Sant’ Elia di Brindisi. E una volta entrati all'interno del complesso sportivo, hanno devastato l'edificio e la vasca: dal trampolino agli infissi sino agli impianti. La scoperta stamane. Sul posto, insieme ai tecnici del Comune, anche gli agenti della polizia locale e gli investigatori della questura, chiamati a fare luce su un episodio che certo non può essere derubricato ad atto di teppismo, come in altre circostanze. Non è la prima volta, che tanto la piscina del Sant'Elia quanto altri impianti comunali sono oggetto di bande di vandali.

I bandi

Più volte messa in vendita, con gare andate deserte, al centro di un aspro dibattito anche rispetto al bando per l'affidamento in gestione, anch'esso sino ad oggi non andato a buon fine, la piscina rischia senz'altro di finire in degrado. Da qui l'impegno del Comune a individuare un gestore che, in possesso dei requisiti di legge e in grado di fornire le opportune garanzie, possa assumere la guida dell'impianto sportivo.

Indagini, a margine di quanto accaduto e dei colpi di pistola esplosi, sono in corso anche da parte della Digos, in attesa che il Comune formalizzi dettagliatamente nella denuncia i danni arrecati alla struttura ed eventuali pressioni ricevute nell'ambito delle procedure legate alle gare e ai bandi pubblicati proprio sul fronte della piscina comunale.