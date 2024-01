Paura nella notte: cinque colpi di pistola contro l'autofficina

Mistero a Cavallino dove l’altra notte sono stati esplosi cinque colpi di pistola contro la serranda dell’autofficina, “Pallara gomme” su via Antonio Rosario Miglietta, a pochi metri dal centro cittadino.

La scoperta del titolare

L’amara scoperta è stata effettuata ieri mattina, all’apertura dell’attività, dai titolari che hanno poi denunciato l’episodio ai carabinieri della locale stazione. I militari, a cui sono stati affidati i rilievi per condurre le indagini, al momento non escludono alcuna pista.

L'avvertimento nel cuore della notte



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’avvertimento sarebbe stato lanciato intorno alle 3 di notte di lunedì scorso da un’auto in corsa sulla via, che ha rallentato solo per esplodere i colpi e poi ha ripreso la marcia sostenuta.

Le indagini



Elementi utili alle indagini dei militari potrebbero emergere inoltre dalla visione dei fotogrammi catturati dalla videocamere di sorveglianza installate sull’autofficina e su altri edifici della zona.