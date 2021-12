Contagi fuori controllo: a Manduria 236 positivi, la metà in età compresa tra i 13 e i 40 anni

Contagi fuori controllo a Manduria soprattutto tra i giovani. Dall’ultimo bollettino trasmesso dalla Prefettura al Comune che risale a due giorni fa, il numero dei manduriani contagiati dal Covid è salito a 192 mentre quelli in isolamento, sempre alla data del 28 dicembre, risultano essere 36 per un totale di 228 persone interessate. Si conferma preoccupante anche la giovane età dei contagiati. Quasi la metà dei positivi è compresa nella fascia di età tra i 13 e i 40 anni con una maggiore presenza in quella da 13 a 20 anni. Sono invece tredici i piccolissimi da zero a 12 anni di età.

Si conferma quindi il timore già ventilato nei giorni scorsi di un focolaio tra minori che avrebbe avuto origine da una festa organizzata dalle scuole in un locale della zona dove dai duecento ai trecento invitati avrebbero affollato le sale.

Vittima della trasmissione anche il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, ed altri amministratori, assessori e consiglieri comunali il cui isolamento per aver avuto contati con figli e nipoti positivi ha costretto il presidente del Consiglio ad organizzare in videoconferenza l’assise cittadina programmata per oggi.