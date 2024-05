In quattro armati fermano in strada e rapinano il conducente di un furgone

Un commando composto da quattro banditi armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna hanno messo a segno una rapina ieri sera sulla Manduria Francavilla, in territorio di Taranto un autista che era diretto nella città brindisina. Secondo il racconto dell’uomo che era alla guida di un furgone, i malviventi lo avrebbero fermato costringendolo a consegnargli il denaro che aveva con sé, circa duemila euro. La vittima poco prima aveva ritirato dall’incassi di un negozio di abbigliamento di Manduria facente parte di una catena con sede centrale a Francavilla.

La vittima dopo l’accaduto ha chiamato la Polizia che è intervenuta sul posto. Gli agenti del commissariato di Manduria diretto dalla dottoressa Marinella Martina hanno interrogato l’uomo per ricostruire l’accaduto dai contorni non ancora chiari.

La denuncia

Dopo l'aggressione è stato lo stesso autista a chiedere l'intervento della Polizia e sul luogo della rapina sono subito arrivate le pattuglie del commissariato. Gli investigatori hanno raccolto la deposizione del malcapitato e hanno avviato le indagini per tentare di dare un volto ai responsabili del colpo.