Lavoro, la Provincia di Taranto cerca 10 istruttori informatici. Come candidarsi

Lavoro, la Provincia di Taranto è alla ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 istruttori informatici da inserire nei settori della Provincia di Taranto.

I titoli di studio



I titoli di studio richiesti per partecipare alla selezione sono: diploma di maturita' quinquennale di istituto tecnico industriale ad indirizzo informatico;

• diploma istituto tecnico commerciale ad indirizzo commerciale e programmatori.

Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso di uno dei diplomi predetti,

purché sia in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio:

- Diploma universitario ex L.341/90 appartenente ad una delle seguenti classi:

• Informatica

• Ingegneria elettronica

• Ingegneria informatica

• Ingegneria informatica e automatica

– Laurea triennale ex D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi:

• 09 Ingegneria dell’informazione

• 26 Scienze e tecnologie informatiche

- Laurea triennale ex D.M 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi:

• L-8 Ingegneria dell’ informazione

• L 31 Scienze e tecnologie informatiche

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) appartenente ad una delle seguenti classi:

• Informatica;

• Ingegneria elettronica;

• Ingegneria informatica;

Laurea specialistica delle classi DM 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi:

• 23/S Informatica;

• 100/S Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

• 32/S Ingegneria elettronica;

• 29/S Ingegneria dell’automazione;

• 35/S Ingegneria informatica;

- Laurea magistrale delle classi DM 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi:

• LM-18 Informatica;

• LM-66 Sicurezza informatica;

• LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione;

LM-29 Ingegneria elettronica;

LM-25 Ingegneria dell’automazione;

• LM-32 Ingegneria informatica.

Come inviare la candidatura



Per chi fosse interessato, l'invio della propria candidatura, lo potrà fare entro la mezzanotte del 6 ottobre, al seguente link:

https://portale.inpa.gov.it/api/media/5f740702-68bb-4141-ad2d-ea472e1bfbca

Tutte le informazioni e il bando



Le informazioni inerenti ai concorsi, agli avvisi e alle modalità delle procedure selettive potranno essere reperite oltre che sul sito di INPA anche sul sito istituzionale della Provincia di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Buccoliero.

Per informazioni: Settore Finanziario e Personale – Servizio Risorse Umane

pec: protocollo@pec.provincia.ta.it - mail giovanni.buccoliero@provincia.ta.it

Tel. 0994587111.



Il presente avviso e il facsimile di domanda sono disponibili sul Portale InPA, sul sito istituzionale

www.provincia.taranto.it in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.