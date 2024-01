Pietro Petruzzelli si candida a sindaco: «Chiedo al Pd di portare il mio nome al tavolo della coalizione»

L'assessore comunale di Bari Pietro Petruzzelli, stanco di aspettare che si sblocchi la situazione nel centrosinistra per scegliere il candidato sindaco alle prossime amministrative, rompe gli indugi e annuncia ufficialmente la sua candidatura. «Mi candido nelle regole del Partito Democratico e del centrosinistra - ha detto in una conferenza stampa convocata sul mare nel quartiere San Girolamo - e chiedo al Pd, a distanza di due mesi dall'assemblea cittadina di portare al tavolo della coalizione la mia candidatura».

Le parole di Pietro Petruzzelli

«Due mesi fa - ha aggiunto - abbiamo sospeso quell'assemblea perché abbiamo ritenuto utile mettere la coalizione davanti ai singoli candidati. A distanza di due mesi quella scelta, che io ho condiviso, non ha portato il risultato sperato.

Quindi è giusto rivedere quella scelta». «Chiedo che venga riconvocata l'assemblea cittadina - ha detto Petruzzelli - e che al suo interno, come prevede lo statuto del partito Democratico, si decida quali sono le candidature e si faccia sintesi». Quanto alle tensioni all'interno del Pd che, in seguito alla sua scelta di candidarsi, hanno spinto il segretario cittadino Gianfranco Todaro ad annunciare le due dimissioni, Petruzzelli ha spiegato di aver letto «le dichiarazioni del segretario cittadino. Io voglio bene a Gianfranco - ha precisato - ma non ho detto nulla a Decaro, ad Emiliano, a Domenico De Santis. Avrei dovuto avvisare Gianfranco Todaro? Mi dispiace, spero che ci ripensi e che porti la mia candidatura il prima possibile al tavolo della coalizione». «La mia - ha proseguito - è una candidatura in totale continuità con questi venti anni di centrosinistra»